«Sono pronto a fare il premier». Berlusconi show ad Aosta (video)

di Redazione

«Sono pronto a fare il premier. C’è un certo Silvio Berlusconi che ha un’esperienza di nove anni al governo del Paeseche ha presieduto per tre volte il G7 e il G8 ed è tornato disponibile. E con la carenza di personaggi che c’è..». Al suo arrivo ad Aosta, per la chiusura della campagna elettorale, Silvio Berlusconi boccia il contratto M5S-Lega e avvisa Matteo Salvini: «Parla a nome suo, non del centrodestra». Poi si autocandida per un governo, prima o dopo un eventuale voto. Strette di mano, selfie, foto, complimenti e parole di incoraggiamento a continuare. Il bagno di folla per la giornata conclusiva della campagna elettorale per le elezioni di domenica per il rinnovo del Consiglio regionale è visibile a tutti. La giornata valdostana del leader di Forza Italia è cominciata poco prima di mezzogiorno davanti all’Arco di Augusto ed è proseguita con una passeggiata in centro fino a piazza Chanoux, dove è arrivato dopo aver visitato l’anfiteatro romano. Durante la passeggiata l’ex premier si è intrattenuto anche con alcuni negozianti. Nel pomeriggio, poi, è previsto l’incontro con alcuni candidati e le categorie produttive e, infine, nel pomeriggio Berlusconi parteciperà al Teatro Giacosa alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centro destra.

Tra i video, anche quello di un saluto a una ragazza: “Che bella fanciulla, complimenti”. La ragazza che ha ripreso il momento e l’ha postato su Instagram scrivendo “Berlusconi ha detto che sono carina”.

