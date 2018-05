Sondaggio ammazza-Di Maio: la Lega si “mangia” il M5S, centrodestra al 40%

di Redazione

La Lega è a un passo dal Movimento Cinque Stelle. L’ultimo sondaggio, della Swg, reso noto ieri da Enrico Mentana nel corso della trasmissione “Bersaglio mobile” sulla Sette, nella settimana dello scontro politico con il Quirinale il partito di Matteo Salvini aumenta di altri 3 punti portandosi a due punti dai grillini, che in pochi giorni calano dello 1,6 per cento. Così ora il M5s è al 29,5 mentre il Carroccio è al 27,5. La Lega recupera un po’ di consenso all’interno del centrodestra, togliendo qualcosa a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, ma nel complesso il centrodestra già adesso è oltre il 40% dei consensi e con questa situazione, fotografata dal sondaggio della Swg, alle prossime elezioni potrebbe andare al governo del Paese con una solida maggioranza. Il centrosinistra è fermo, invece, al 23% ma il Pd guadagna un po’ di voti proprio al M5S, che glieli aveva “mangiati” alle ultime Politiche.

Nel centrodestra c’è già chi immagina un futuro roseo di ricomposizione dell’alleanza: «Dobbiamo tornare al voto il prima possibile ma a condizione di aver messo in sicurezza i risparmi degli italiani e con una nuova legge elettorale che consenta al Paese di essere governato. Alle elezioni quindi dobbiamo arrivarci solo dopo aver sterilizzato le clausole di salvaguardia per evitare l’aumento dell’Iva e la legge di bilancio», ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, in un’intervista a ”Il Sole 24 Ore”. La Gelmini giura sulla lealtà elettorale di Fi rispetto all’alleanza di centrodestra e sull’unità della coalizione: «Vorremmo una parola di chiarezza da Salvini. Che finora non c’è stata. Per noi non ci sono dubbi».