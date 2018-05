Senegalese deluso da Udine, vuole tornare in patria. Il sindaco: pago io il volo

di Lara Rastellino

Un Immigrato senegalese, deluso dall’Italia e dalle opportunità che ha trovato e forse non ha colto, vuole tornare in patria: peccato non abbia il denaro necessario per affrontare la trasvolata aerea. Così, il sindaco di Udine, la città che lo ospita, si offre di pagarglielo. E di tasca propria… È un caso che fa notizia, per la sua peculiarità e perché, per una volta, ribalta una situazione che abbiamo imparato a conoscere a nostre spese. È un caso che induce a una riflessione più profonda su quelle che sono le aspettative di chi arriva nel Belpaese da molto lontano, carico di speranze e di illusioni, e sulle reali risposte con cui, invece, spesso si ritrova a fare i conti. È un caso che si registra a Udine, ma che per la sua emblematicità, può tranquillamente assurgere al ruolo di esempio di più ampio respiro e dalle differenti interpretazioni.

Immigrato senegalese accolto a Udine vuole tornare in patria

E il caso è quello raccontato in queste ore da il Giornale online, il caso di un immigrato senegalese di stanza nel Friulano, dove è arrivato tempo fa e da dove, ora, vuole ripartire per tornare a casa. «Qui in Italia non riesco a sopravvivere. Ma mi manca il denaro per ritornare in Senegal», ha dichiarato Bubba, che è il nome del migrante in questione, e riferito il quotidiano diretto da Sallusti, «Se il sindaco mi rimpatriasse – ha aggiunto – mi farebbe un favore». E poi: «Nel mio Paese potrei arrangiarmi, penso aprirei un chiosco di gelati, ho visto in Italia come si fanno. Invece sono costretto a stare qui e magari a sentire anche una certa ostilità». Un appello tra denuncia e autopromozione, quello dell’immigrato senegalese, che il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, fresco di affermazione elettorale alle ultime recenti consultazioni dove si è presentato con il centrodestra e ha vinto in quota leghista sul competitor di centrosinistra, non si è fatto ripetere due volte, mettendosi subito a disposizione: fattivamente.

Il sindaco friulano si offre di pagargli il biglietto aereo

Il primo cittadino, infatti, ha fatto un rapido giro di consultazione tra i siti delle diverse compagnie aeree e poi, messo mano al portafoglio, si è detto disponibile a pagare di tasca propria il biglietto per il giovane Bubba. «Se vuole davvero tornare in Senegal, il volo glielo pago io di tasca mia, ma il biglietto deve essere di sola andata. Ho già contattato una compagnia aerea e ho trovato un posto per 290 euro da Venezia o da Treviso. Posso permettermelo con le mie finanze personali quindi lo sto aspettando per concludere l’accordo». Non per niente, tra l’altro, il sindaco Fontanini è fresco reduce da un incontro con il prefetto di Udine incentrato proprio sulla criticità della situazione cittadina, chiamata ad accogliere monti più migranti di quanto spazi e strutture consentirebbero. «Udine – ha ribadito Fontanini così come si legge su Italia Oggi e come riporta il Giornale – è diventata una città di extracomunitari, non è più la città degli udinesi e dei friulani. Vogliamo ristabilire l’immagine di una città attrattiva, ospitale ma che pensa ai residenti e ai loro problemi». E se fra i residenti figura un immigrato del Senegal che vuole rientrare in patria – deve aver pensato il sindaco di Udine prendendo due piccioni con una fava – perché non cominciare dalla risoluzione del suo di problema?