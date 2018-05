Senato, scontro Casellati-Toninelli: “Tenga fuori il presidente della Repubblica…” (video)

di Redazione

Danilo Toninelli, capogruppo M5S, al Senato durante un intervento sul decreto Alitalia ha parlato del fallimento del governo Lega-M5S. “Le polemiche sono inutili, 11 milioni di persone hanno sostenuto il M5S,noi abbiamo aperto un dialogo con un’altra forza politica e abbiamo proposto l’attuazione di un contratto di governo”. Poi ha parlato dell’infelice frase di Oettinger (poi rettificata dal giornalista che lo aveva diffuso) e ha criticato i periodici stranieri che hanno insultato gli italiani dando loro degli “scrocconi”. “Com’è possibile che un presidente della Repubblica esprima un giudizio che non riguarda l’adeguatezza o meno di un possibile ministro bensì il suo pensiero e le sue idee?”. La presidente del Senato Casellati a quel punto lo ha interrotto invitandolo a tenere fuori il presidente della Repubblica dal suo intervento. La replica di Toninelli: “Tengo fuori il presidente della Repubblica ma non le sue responsabilità”. “Sia chiaro – ha concluso Toninelli – nessuno in questa sede vuole contestare le prerogative del Capo dello Stato ma permettetemi di dire che è inaccettabile porre un veto sulle idee di un ministro che rappresentano l’indirizzo politico di un governo”.