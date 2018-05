Segregata, violentata, presa a sassate. I “mostri”: marito e suoceri albanesi

di Redazione

Un incubo vissuto dentro casa per anni, un racconto atroce di violenze abominevoli subite dai suoi familiari. Marito e suoceri che si trasformano in aguzzini, figli costretti ad umiliarla. È il dramma vissuto da una donna di Cassano Magnago (Varese) che ha deciso di denunciare il marito e i nonni dei suoi figli dopo tanti anni.

L’uomo, un 35enne albanese, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. È accusato di aver aggredito, minacciato di morte, insultato e privato della libertà la moglie, connazionale, e di aver anche minacciato di uccidere e maltrattato i suoi stessi figli, con la complicità dei propri genitori, sottoposti a loro volta a provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento a nuora e nipoti, per oltre dieci anni.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Busto Arsizio emergono altri particolari raccapriccianti: i nonni avrebbero anche costretto i nipoti, in più occasioni, a colpire la loro madre a sassate, anche quando era incinta del suo ultimo figlio, tanto da mettere a rischio la stessa gravidanza. A liberare la donna e i minori, un conoscente della famiglia che l’ha convinta a sporgere denuncia.