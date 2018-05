Scopre il marito in aeroporto con l’amante. La rissa è virale (video)

di Laura Ferrari

Un classico tradimento, scoperto al check in dell’aeroporto proprio mentre lui stava per concedersi una vacanza con l’altra. Poteva rimanere circoscritto alle mura domestiche, è diventato un caso internazionale grazie al web e a un osservatore impiccione dotato di smartphone. La donna in questione è una signora colombiana che ha scoperto il marito in procinto di prendere l’aereo all’aeroporto José María Córdova, in Colombia, Medellin. Stava per farlo con la sua amante. Il fedifrago è stato scoperto sul più bello, al momento dell’imbarco. Uno dei viaggiatori ha pensato bene di registrare con il suo smartphone la litigata furibonda e gli sviluppi. Inutile dirlo, il video è diventato in poche ore virale. Marito, moglie e amante sono diventati, senza volerlo, delle celebrità della Rete. Sono le conseguenze del villaggio globale ai tempi dei Social. Anche le corna fanno spettacolo.