Schiaffi a Luca Abete di “Striscia, poi il “parcheggiatore” se ne va indisturbato (video)

di Redazione

Uno schiaffone, poi l’allontanamento dal posto, come se niente fosse. Senza nessuno scandalo nazionale come accadde a Ostia quando un esponente del clan Spada prese a testate un giornalista Emilio Piervincenzi, inviato di “Nemo”.

Stavolta la “vittima” è un inviato di “Striscia la Notizia”, Luca Abete, che a Napoli, nei pressi di piazza Mercato, ha iniziato una discussione con alcuni parcheggiatori abusivi della zona che prendono auto “chiavi in mano” spostandole a piacimento. Abete aveva provato un esperimento: far rubare una macchina a un uomo che si fingeva parcheggiatore abusivo. Quando il proprietario dell’auto rubata si è rivolto agli altri parcheggiatori “abusivi” ma “autorizzati”, si fa per dire, la reazione di questi ultimi, alle denunce di Abete, si è fatta prima rabbiosa poi violenta. Uno di questi gli ha mollato un ceffone, per poi allontanarsi indisturbato.

