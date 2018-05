“Savona massone, non avevo capito”. Bufera sulla frase attribuita a Di Maio

di Redazione

Molti giornali stamattina riferivano del malumore della base e dei parlamentari Cinquestelle per il modo imbarazzante con il quale Luigi Di Maio ha condotto la crisi di governo, inanellando voltafaccia clamorosi e soprattutto lasciando che fosse Matteo Salvini ad emergere come politico più abile e accorto. Raccontando appunto di queste fermento nel M5S il Corriere butta là una frase pesante, attribuita a Di Maio ma non virgolettata.”In un colloquio con Cottarelli – scrive il Corriere – sarebbe arrivato a dire di non sapere che Savona ‘era così pericoloso’. In più avrebbe aggiunto di non essere stato inizialmente a conoscenza di una presunta iscrizione alla massoneria americana”. La frase non è passata inosservata. Così ha commentato infatti il deputato Pd Michele Anzaldi: “ Secondo quanto riferisce il Corriere della sera, Di Maio avrebbe riferito a Cottarelli che Savona è iscritto alla massoneria americana – attacca – E’ vero? Se fosse confermato, Di Maio e il Movimento 5 stelle accetterebbero comunque che l’economista venga nominato ministro? Se è l’ennesima bufala, perchè Di Maio non smentisce, come giustamente nota il giornalista Emiliano Fittipaldi su twitter? “. Va ricordato, tra l’altro, che nel programma di governo Lega-M5S si fissava l’incompatibilità tra l’appartenenza alla massoneria e la carica di ministro.