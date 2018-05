Savona a un altro ministero? Salvini molla tutto e corre a Roma

di Gigliola Bardi

Cancellati tutti gli impegni precedenti: Matteo Salvini, oggi, è stato richiamato d’urgenza a Roma. Il leader leghista era atteso in Lombardia, dove aveva fissato numerosi appuntamenti pubblici. Lo stravolgimento dell’agenda è stato reso noto dalla stessa segreteria della Lega, senza aggiungere ulteriori dettagli. Sono stati, invece, ambienti del M5S a far trapelare la notizia che, benché non ancora fissato, nelle prossime ore il leader leghista potrebbe incontrare Luigi Di Maio. Sul tavolo c’è il ritorno in auge dell’ipotesi del governo politico Lega-M5s, magari prevedendo il tanto discusso spostamento di Paolo Savola dall’Economia a un altro ministero.

Salvini, ieri sera, mentre si trovava a Genova, su questo punto si è mostrato possibilista. «Valutiamo quanto questo spostamento sia utile agli italiani, parlandone ovviamente con il professor Savona, cosa che educazione vuole. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte», ha detto il leader della Lega, entrando allo stadio Luigi Ferraris per assistere alla Partita del Cuore. «Dal 4 marzo – ha ricordato – stiamo ragionando solo in termini di quello che serve all’Italia. Strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all’altro perché un ministro dell’Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi».

«La porta io non l’ho mai chiusa. Sono l’unico – ha aggiunto ancora Salvini – che dal 4 marzo sta lavorando come un dannato per dare un governo a questo Paese, però un governo con una dignità. Non è che se uno si alza male a Berlino a Parigi la mattina salta un ministro del governo italiano. Come stiamo facendo dal 4 marzo faremo la scelta migliore per il Paese, delle belle idee in testa ce l’abbiamo».