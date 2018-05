Salvini replica alla Fornero: «Io squadrista? Che pena, pensi a chi ha rovinato lei»

di Redazione

«Salvini non avrà mai il mio rispetto, è uno squadrista», aveva tuonato l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, due giorni fa, quando il leader leghista aveva ribadito la necessità di abolire la sua sanguinosa riforma delle pensioni. Oggi Salvini, su Fb, ha replicato a muro duro: «Che pena… La signora Fornero farebbe meglio a pensare alla mancanza di rispetto dimostrata verso i milioni di italiani rovinati dalla sua legge, sbaglio? Gli insulti non mi fermano, io non mollo! #stopFornero», scrive il leghista. A Circo Massimo, su Radio Capital, l’ex ministra intervistata da Massimo Giannini aveva commentato la possibilità di un governo guidato dal leader leghista: «Non perdonerò mai Salvini. Anche se diventerà presidente del Consiglio, non avrà mai il mio rispetto. Rispetterò solo l’istituzione. Se è un fascista? Il termine più adatto è squadrista», aveva detto la professoressa Fornero

Il leader leghista oggi ha cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – richiamato a Roma. Lo si apprende da fonti Lega. Il motivo, ovviamente, è la necessità di consultarsi con i grillini sull’ipotesi, sempre più probabile, di un governo giallo-verde con Paolo Savona non più al ministero dell’Economia.