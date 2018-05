Salvini: «Per qualche “sinistro” sono pericolo come Hitler»

di Mariano Folgori

«Per qualche “sinistro” sono pericoloso come Hitler!». Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, condividendo un post del blog del giornalista Antonio Socci sulle “fake news contro la Lega”.

Il giornalista osserva che in questi giorni si assiste a una recrudescenza dell’opera di demonizzazione di Salvini. Solerti giornalisti di sinistra hanno ad esempio montato un caso sulla felpa, in “stile CasaPound”, indossata da Salvini allo stadio durante la finale di Coppa Italia. La foto del leder della Lega con la felpa “incriminata” compariva l’altro giorno, in bella evidenza, sul sito de la Repubblica. Ieri inoltre, sullo stesso quotidiano, era scritto che le trattative sul governo tra M5S e Lega fanno pensare nientemeno che al “patto Molotov-Ribentrov”. Di qui gli sberleffi di Socci e l’ironia di Salvini.