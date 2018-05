Salvini: disponibile a dar vita a un governo, i voti li cerchiamo in Parlamento (video)

di Redazione

Luigi Di Maio ha chiesto al presidente un governo politico o, in alternativa, elezioni. Matteo Salvini, all’uscita dal colloquio con il presidente Mattarella, ha parlato a nome del centrodestra, che si è presentato unito al Quirinale e ha detto di avere dato la sua disponibilità a dar vita a un governo. La scelta di salire in tre – Salvini, Berlusconi e Meloni – al Colle è stata una risposta alla proposta di Luigi Di Maio. La strada scelta dal centrodestra è quella di cercare direttamente in Parlamento una maggioranza. “Ci auguriamo – ha detto Salvini – che il Presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza che vogliamo poter trovare mettendoci in campo personalmente e direttamente perché, stanti così le cose, la nostra coalizione è quella che rappresenta maggiormente il voto, la sensibilità, le ambizioni e le speranze di 60 milioni di cittadini italiani”. Quindi, confidiamo che nelle prossime ore “possiamo essere messi finalmente al lavoro”.