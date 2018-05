Salone del libro, consulenza sospetta al portavoce del sindaco Appendino

di Redazione

Il sistema delle consulenze per arrotondare le entrate degli staff che ruotano attorno ai politici è duro a morire, anche se l’amministrazione cambia di segno e arrivano nelle istituzioni i paladini dell’onestà, cioè i sindaci pentastellati. Sui media sta rimbalzando in queste ore il caso del capoufficio stampa del Comune di Torino, Luca Pasquaretta, il quale ha ricevuto l’anno scorso un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della fondazione” che organizza il Salone del Libro.

“Per tutta la durata della manifestazione al Lingotto – scrive il Corriere – il braccio destro della sindaca aveva svolto un incarico ultroneo, ovvero volontario, percependo un compenso di 5 mila euro. Nel frattempo aveva mantenuto il ruolo di responsabile della comunicazione in Comune. In pratica, nello stesso lasso di tempo aveva svolto il medesimo lavoro rispondendo a due enti diversi. Da una parte a Palazzo Civico, dove è arrivato con la nomina di Appendino a sindaca due anni fa. E dall’altra alla Fondazione per il Libro, di cui il Comune era socio e che ha poi deciso di mettere in liquidazione nel dicembre del 2017″. Questo incarico al portavoce del sindaco Chiara Appendino ha suscitato non poche polemiche perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in liquidazione e molti suoi fornitori non sono ancora stati pagati. Ora le opposizioni, a cominciare dal Pd, annunciano battaglia: la sindaca Appendino dovrà spiegare se era o meno a conoscenza dell’incarico e in cosa è consistita questa consulenza. Soprattutto ci si domanda come mai Pasquaretta sia stato pagato mentre altri fornitori ancora no.

Il diretto interessato, interpellato da ilfattoquotidiano.it, taglia corto e si limita a dire che “tutto è stato fatto in modo controllato e autorizzato”. Il via libera al lavoro di supporto a Bray sarebbe arrivato il 12 maggio 2017, pochi giorni prima dell’apertura del Salone del libro. Bocche cucite, invece, alla Fondazione per il libro.