Romualdi e Almirante visti da vicino: oggi il ricordo alla Fondazione An

di Giovanni Trotta

Sono passati trenta anni dalla scomparsa di Pino Romualdi e Giorgio Almirante. Come i missini ricordano perfettamente, i due leader della fiamma scomparvero a poche ore di distanza l’uno dall’altro: prima se ne andò Pino, poi Giorgio. Per ricordare quei giorni e la loro opera al servizio dell’Italia, oggi (lunedì 21 maggio) alle ore 18, nella sala convegni della Fondazione Alleanza Nazionale, in via della Scrofa 43 a Roma, sarà organizzato un convegno con ricordi e testimonianze di chi i due leader missini li conobbero bene. Il convegno è stato organizzato dalla rivista Realtà Nuova e dalla Fondazione Rivolta Ideale. Al convegno parteciperanno molti componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione AN nonché parlamentari, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e personaggi della cultura di Destra. In particolare, Almirante e Romualdi saranno ricordato dal giornalista e scrittore Adalberto Baldoni, dal capo della segreteria particolare di Almirante, il giornalista e scrittore Massimo Magliaro e dal senatore Domenico Gramazio. Il saluto introduttivo sarà portato ai presenti dal presidente della Fondazione An senatore Giuseppe Valentino. Nei prossimi giorni pubblicheremo maggiori dettagli dell’evento.