Romoli – Roma

di Redazione

Romoli

Viale Eritrea, 142 – 00199 Roma

Tel. 06/86325077

Sito Internet: www.barromoli.it

Tipologia: bar / pasticceria / gelateria

Prezzo: caffè 0,90€, cappuccino 1,10€, , lieviti 0,90€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Più che la qualità di caffè e pasticceria, in verità non superiori alla media della proposta romana, a fare di questo bar un punto di ritrovo storico del quartiere africano è la possibilità non solo di fare una pausa con caffè e cornetto praticamente a tutte le ore, ma di trovare fino a tarda sera una grande varietà di proposte sia dolci che salate. Di contro bisogna dire che non è infrequente dover sgomitare per riuscire a mantenere il proprio posto in fila o davanti al bancone. Per quanto riguarda la nostra visita ci troviamo a confermare le impressioni degli anni precedenti, preferendo il caffè, servito in tazzina bollente, migliore del cappuccino, dalla schiuma evanescente. Tra la varietà di cornetti, tutti freschi visto anche il rapido smercio, abbiamo gradito il saccottino cocco e cioccolato, ricco di ripieno.

AMBIENTE

Il locale è grande, diviso tra la zona dedicata alla pasticceria, con esposte paste, biscotti e cornetti, e la zona bar, con il classico lungo bancone in marmo grigio che funge da unico appoggio, in quanto i tavoli in metallo trovano tutti posto all’esterno, ad occupare il trafficato marciapiedi di Viale Eritrea.

SERVIZIO

Piuttosto sbrigativo e poco sorridente in cassa e nella parte dedicata alla pasticceria, il personale diventa più affabile al bancone del bar, e riesce discretamente a far fronte alle richieste da cui è subissato, senza confondersi più di tanto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –