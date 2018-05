Roma Pride nostagica il 9 giugno “contro i fascismi”. Ma che c’entra?

di Redazione

Al Roma Pride la fantasia davvero non manca mai. Ma stavolta hanno sbagliato strada. Da sabato e per una settimana Roma si colora di arcobaleno in vista del Pride 2018. Ad annunciarlo durante la conferenza stampa Sebastiano Secci, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride che, scandendo gli appuntamenti che accompagneranno la Capitale alla grande parata del 9 giugno, sottolinea: ”È un pride che vede un orizzonte politico cupo. In questa campagna politica perenne le persone Lgbt vengono aggredite da nuovi fascismi che trovano sempre più terreno fertile. Siamo andati per questo a trovare le persone che hanno davvero fatto la resistenza, per parlare di liberazione e proprio per questo abbiamo immaginato di far risvegliare questo paese da una brigata arcobaleno che ricordi le brigate partigiane”. Veramente fuori luogo queste affermazioni. La verità è che alle sinistre brucia moltissimo la vittoria e forse il governo della Lega e dei grillini. Proprio per questo motivo il Coordinamento Roma Pride ha scelto lo slogan Brigata Arcobaleno, la liberazione continua con testimoni come Tina Costa, 93 anni, Modesto 92 anni, partigiani. ”Quando li ho incontrati- racconta Secci- mi hanno detto Noi non lo sapevamo ma quella liberazione la stavano facendo anche per voi e continua: ”Questa stagione ci accompagnerà verso i 50 anni dei Moti di Stonewall e i 25 anni del primo Pride ”moderno” svoltosi a Roma nel 1994. Saremo tutti uniti lesbiche, gay, bisessuali, trans queer, intersessuali e tanti e tante eterosessuali per una società diversa, inclusiva”. Inoltre proprio quest’anno il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di Roma festeggerà 30 anni. ”Il carro che sfilerà sabato prossimo- anticipa il Presidente- rappresenterà un tacco che andrà a spezzare la simbologia nazifascista”. Gli eventi partiranno 2 giugno a Largo Venue in via Biordo Michelotti 2, con una madrina come Carmen Di Pietro. Procederanno nei prossimi giorni con dibattiti su temi quali: legge regionale omo-transfobia, prevenzione sessuale e chem-sex e rapporti famiglie arcobaleno con le assistenti sociali. Tra gli ospiti: Fabio Canino, Monica Cirinnà, Susanna Camusso, Laura Boldrini. La parata ufficiale partirà sabato dalle 15:30 da piazza della Repubblica.