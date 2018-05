Roma, donna dà 70mila euro a due romeni: «Uccidete il mio ex marito»

di Redazione

Il piano c’era, mancavano i killer. Così l’ex moglie dell’avvocato Camillo Mineo, con il compagno avevano deciso di liberarsi dell’uomo, procuratore sportivo. Una storia completamente riscritta grazie alla confessione di uno dei due killer romeni assoldati: uno ha infatti confessato al Messaggero come andarono le cose, il secondo fuggì intascando un anticipo sui 70mila euro promessi ai due killer. Una imprenditrice romana non si sarebbe fatta scrupoli un paio di anni fa per liberarsi per sempre del marito, con le speranza di mettere le mani – tra le altre cose- su una grande villa all’Olgiata di proprietà dell’ex consorte. Il delitto avrebbe dovuto essere compiuto in casa. Quando nell’estate di due anni fa Mineo, la mancata vittima, fu convocato dai carabinieri rimase di sale quando gli fu riferito cosa aveva pianificato la sua ex moglie. A rispondere delle accuse sono finiti a giudizio davanti la sezione penale di Roma quatro persone con l’accusa di tentato omicidio: Giancarlo Casani, imprenditore, compagno di Alessandra Trivellone, la ex moglie di Mineo, e i due romeni incaricati del delitto. Secondo la Procura i quattro avevano messo in atto un piano inequivocabilente mirato all’omicidio, che non ebbe corso «solo per motivi indipendenti dalla coppia Trivellone-Cassani, perché l’istigazione non è stata accolta». Nell’imputazione si legge anche la motivazione, il movente: «Motivi di privata vendetta legati ai rapporti personali e patrimoniali della vittima».