di Redazione

Roma è ormai diventata una città pericolosissima, soprattutto per chi chi decide di prendere l’autobus. Dopo il caso dei giorni scorsi in via del Tritone, questo pomeriggio un altro autobus è andato a fuoco, sempre in centro I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’ Atac, il 98. Sul posto anche i vigili urbani.