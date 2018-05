Rita Dalla Chiesa contro Santoro: «Su mio padre racconti solo falsità»

di Redazione

Rita Dalla Chiesa e il fratello Nando non ci stanno. E attaccano Michele Santoro con parole durissime. Sotto accusa l’ultimo speciale M dedicato a Moro. Nel corso della trasmissione si è ripetuta la storia dell’iscrizione alla P2 da parte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una notizia, questa, che è stata smentita più volte dalla famiglia e che invece torna ad essere riproposta. Nando Dalla Chiesa, sul suo blog, ha puntato il dito contro il conduttore e il programma scrivendo: «È brillata ancora una volta la reiterata accusa a mio padre di essere stato iscritto alla P2. E di essere stato leale all’Antistato. Mentre i ragazzi a Palermo, in occasione del 23 maggio, facevano il suo nome con gratitudine come esempio dello Stato che non ha ceduto ai poteri mafiosi, il servizio pubblico, per voce di questo “esperto” invitato da Santoro, ha invece indicato mio padre come leale all’Antistato».

Rita Dalla Chiesa: «Siamo indignati»

Poi l’affondo della sorella Rita che su Facebook, condividendo il post di Nando Dalla Chiesa, ha affermato: «Adesso basta. Adesso siamo realmente indignati. Inaccettabile una trasmissione pasticciata e zeppa di gravi bugie, come quella su Rai3, che Michele Santoro ha spacciato per assolute verità. Non è la prima volta. È il suo modo di fare giornalismo, quello di rottura, quello impegnato, come pensa lui. Butta il sasso e poi ritira la mano…».