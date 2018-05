Premier: spunta il nome di Carelli, ma è troppo “berlusconiano” per Travaglio

di Redazione

Di lui dicono che fosse prima “martelliano” (e non craxiano) poi più lettiano che berlusconiano. Ma di sicuro Emilio Carelli, ex colonna portante di Mediaset e fondatore con Mentana del Tg5, oggi che viene indicato come possibile premier in un governo M5S-Lega, non è certo uno di quelli che darebbe a Silvio Berlusconi del “delinquente” dopo essere stato suo dipendente per anni e non avergli mai rivolto critiche particolari in pubblico. Anzi, dopo aver litigato con Travaglio sulle possibili frequentazioni “mafiose” di Berlusconi, oggi Carelli da Palazzo Chigi forse proverebbe a convincerlo a sostenere il governo, non esattamente come farebbero Di Maio o Di Battosta.

Il suo arruolamento nei Cinquestelle è recente, risale alle ultime politiche quando Carelli si candidò a Roma con lo stuoore di tutti i suoi amici e colleghi. “Emilio Carelli grillino sinceramente mi ha stupido”, disse a Repubblica Cesara Buonamici. Non meno stupito Alessandro Banfi, ex vicedirettore del Tg5: “Anch’io sono rimasto molto sorpreso, quando ho saputo che si candidava con i Cinquestelle”.

Dopo anni a Mediaset Carelli è stato il primo direttore di Skytg24 e per qualcuno potrebbe essere oggi il nome giusto per Palazzo Chigi. Rinnegando il Cav? Più o meno. “Non abbiamo prregiudiziali. Il discorso su Berlusconi riguarda il passato, riguarda una forza politica che ha già avuto l’ opportunità di governare questo paese negli ultimi venti anni e lo ha fatto in diverse occasioni però hanno fatto tante promesse e non le hanno mai mantenute. Secondo noi stare con Berlusconi è guardare al passato. E noi vogliamo guardare al futuro”, aveva detto recentemente. Immediatamente zittito dal garante degli anti-berlusconiani, Marco Travaglio: “In che senso Carelli smentisce pregiudiziali sulla persona di un tipaccio del genere? Un movimento che voglia cambiare le cose e farla finita con gli inciuci destra-sinistra che hanno ingrassato il Delinquente e la sua banda e ora li tengono in vita artificialmente deve partire proprio dalla pregiudiziale su quella persona”. In bocca al lupo, Emilio.