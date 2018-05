Poliziotto massacrato sul treno dai nigeriani, Meloni: «Basta, tolleranza zero»

di Robert Perdicchi

«Mentre la sinistra propone i corsi di non violenza per le forze dell’ordine, noi proponiamo di dare più risorse a chi ci difende ogni giorno. Serve tolleranza zero», è il commento, su Fb, di Giorgia Meloni – leader di Fratelli d’Italia – all’incredibile aggressione ai danni di un poliziotto, avvenuta a Milano, a bordo di un treno, da parte di un gruppo, forse una decina, di immigrati di origine nigeriana. L’agente di polizia era intervenuto per difendere il capotreno, minacciato da alcuni immigrati nigeriani che viaggiavano sul convoglio senza biglietto, ed è stato preso a calci e pugni. A farne le spese è stato proprio il poliziotto di 40 anni, originario di Verbania, e in forza alla Questura di Lecco, ricoverato in ospedale in condizioni “gravi” ma in corso di miglioramento.

L’episodio risale a domenica 6 maggio, sul treno regionale 10853 che viaggiava da Milano, all’altezza di Arcore. Tutto è iniziato – secondo fonti delle Ferrovie – quando il capotreno ha chiesto a un immigrato nigeriano il biglietto. L’uomo, sprovvisto del titolo di viaggio, ha iniziato a insultare il controllore e a infastidire anche gli altri passeggeri. Un poliziotto si è palesato come agente e si è subito mobilitato in supporto del malcapitato capotreno, ma un gruppo di connazionali che viaggiava insieme al passeggero sprovvisto di biglietto, lo ha accerchiato aggredendolo con calci e pugni. Alla stazione successiva il branco ha cercato di far perdere le proprie tracce disperdendosi, ma due di loro sono stati fermati grazie al riconoscimento sia dal capotreno che dall’agente ferito. Proseguono alacremente le ricerche degli altri sei o sette componenti della banda.