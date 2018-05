Poliziotto col tricolore contesta lo stop al governo Lega-M5S. E finisce nei guai (video)

di Redazione

«Porto il Tricolore sulle spalle con orgoglio però sto vedendo che chi dovrebbe dare l’esempio di sovranità italiana non lo sta dando. Come ha detto qualcuno purtroppo a malincuore mi sto accorgendo che sta decadendo la sovranità del popolo italiano». Giovanni Piero Circonciso, in servizio al commissariato Centrale a Catania, su Fb ha postato un video nel quale si mostrava indignato per la decisione di Mattarella di non accettare la proposta di Savona come ministro e quindi di affondare l’ipotesi di governo M5S-Lega, con la motivazione dei “mercati” allarmati. «Io, per quanto riguarda il mio umilissimo pensiero, non ci sto. Sicuramente sono una piccola fetta di un’istituzione dello Stato, però protesto perché mi sento di rappresentare ancora gli italiani», scrive sul video diventato viralema che è stato acquisito dalla questura di Catania che sta valutando se esistano ipoteso di reato a carico dell’agente. La speranza è che sia ancora possibile, anche per un agente, esprimere in maniera corretta il proprio pensiero…

