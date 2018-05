Poliziotta fuori servizio uccide rapinatore. Il Brasile la premia (video)

di Penelope Corrado

Il rapinatore punta la pistola contro una famiglia con bambini, davanti a una scuola elementare. Ma non ha fatto i conti con una poliziotta fuori servizio, arrivata in quel momento per prendere il figlio. Accade a San Paolo de Brasile: il caporale Katia da Silva Sastre estrae la pistola dalla borsa e non perde il sangue freddo. Spara, difendendo le altre madri e gli altri bimbi presenti: tre colpi centrano il malvivente alle gambe e al petto. L’uomo morirà poco dopo in ospedale. Le telecamere di sorveglianza esterne all’istituto privato hanno ripreso quegli istanti. Un video che ha fatto il giro non solo del Brasile, ma del mondo.

La poliziotta brasiliana è diventata un’eroina nazionale

Per il suo coraggio il giorno dopo è stata premiata, con tutti gli onori, dal governatore dello Stato di San Paolo, in Brasile, Marcio Franca, durante la Festa della Mamma. La premiazione proprio all’ingresso della scuola Ferreira Master di Suzano, a San Paolo, dove è avvenuto il conflitto a fuoco. «Siamo venuti qui questa domenica mattina, festa della mamma, – ha detto il governatore alla stampa, – in un giorno molto speciale per onorare una madre molto esperta, molto disponibile, molto coraggiosa, che è il caporale Sastre del 4 ° Baep, nella zona est». Fosse accaduto in Italia, per l’eroico caporale ci sarebbe stato un analogo riconoscimento? La risposta è tutt’altro che scontata.