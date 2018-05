Per sfalciare l’erba arrivano le pecore. L’ultima trovata del Comune di Roma

di Redazione

Virginia Raggi non è nuova a idee davvero originali. L’ultima in ordine di tempo riguarda il possibile arruolamento di pecore per sopperire alle carenze del servizio Giardini. Com’è noto infatti le pecore brucano l’erba e proprio questa loro attitudine si rivelerebbe utile per evitare che in quelle aree dove la manutenzione del Comune è inesistente prevalga la vegetazione fuori controllo. A prima vista potrebbe sembrare uno scherzo, ma così non è. A rivelare che le pecore potrebbero essere arruolate dal Campidoglio è stata l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari che, rispondendo alle domande degli utenti Facebook, ha detto: «La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l’utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E’ un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante». Una notizia subito rilanciata dall’agenzia Dire. Nel video l’assessore parla delle pecore utilizzabili come tosaerba a partire dal 15 minuto.