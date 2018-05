Pensioni, tutte le regole. Ecco perché Salvini vuole abrogare la Fornero

di Milena De Sanctis

Mettere mano alle pensioni e riformare la legge Fornero, tanto cara all’Europa perché rappresenta una garanzia per i conti pubblici, anche in questa situazione politica di stallo resta una priorità di Matteo Salvini. Oggi il sistema è iniquo e penalizza molto i lavoratori. L’età si è innalzata e si allontana sempre più il giorno per gustarsi il meritato riposo, anche se in alcuni casi al lavoratore è consentito andare in pensione una volta maturata una certa anzianità contributiva.



Pensioni, ecco qual è il sistema attuale

Nel dettaglio, con l’attuale pensione anticipata si…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi