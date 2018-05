Pelosa e biancastra: mostruosa creatura marina ritrovata nelle Filippine (video)

di Redazione

La folla s’è formata in pochi minuti, sulla spiaggia di Gloria, nelle Filippine, dove è stata trovata una mostruosa creatura biancastra e pelosa probabilmente in decomposizione. Centinaia i flsh e i video realizzati e diffusi sulla rete mentre i funzionari prelevavano campioni per l’analisi del Dna. La prima ipotesi è che possa trattarsi di una balena di una specie sconosciuta. Lo scorso anno fu ritrovata nella zona una carcassa simile nell’arcipelago di Dinagat.

