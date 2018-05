Paura a Firenze, un albero cade su un pullman di turisti: ci sono feriti

di Redazione

Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. I vigili del fuoco hanno provveduto a segare l’albero che ostruiva la strada. Il traffico pertanto è stato deviato da ponte San Niccolò su viale Amendola e nelle strade interne per chi entrava a Firenze. Non ci sarebbero feriti gravi ma diversi contusi e, soprattutto, tanta paura per i turisti. L’albero è caduto intorno alle 13, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio.

Codice giallo in tutta la Toscana

In queste ore l’intera Toscana è stretta nella morsa del maltempo con nubifragi localizzati, concentrati in zone ristrette ma molto potenti. Su varie aree si sono abbattute vere e proprie bombe d’acqua. Resta il codice giallo per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani su tutta la Toscana. La Sala operativa della Regione ha prolungato la vigilanza.