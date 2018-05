Paura a Roma, esplode un autobus in via del Tritone. Ignote le cause (VIDEO)

di Redazione

Esplode un autobus in via del Tritone, in pieno centro a Roma. Al momento, fumo e fiamme offuscano la visuale sull’arteria che collega via del Corso e piazza Barberini. Vigili del fuoco e carabinieri si sono precipitati sul luogo. L’intera zona è transennata e inibita al traffico. Ancora ignote le cause. Non si ha notizia neppure di eventuali feriti. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’autobus ha preso fuoco all’altezza del civico 53 di via del Tritone. Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro.

Paura a Roma, esplode un autobus in via del Tritone

«I passeggeri sono stati fatti scendere per il forte odore di fumo poco prima di un’esplosione, da cui sono scaturite le fiamme». Lo ha raccontato all’Adnkronos una passante, che ha detto di aver assistito al momento in cui l’autobus ha preso fuoco in via del Tritone nel centro di Roma. Naturalmente, sono state disposte specifiche chiusure al traffico in centro a Roma a causa dell’incendio del mezzo dell’Atac: chiusure al traffico veicolare, informa Luceverde Roma, in via del Corso da Largo Chigi a Piazza Venezia in direzione Colosseo e in via del Tritone da Largo Chigi a via del Traforo. Il traffico è stato naturalmente rallentato su piazza Venezia e piazza Barberini. Intanto, sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco indagano sull’accaduto.