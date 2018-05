Passa la paura, la Borsa di Milano recupera. E gli speculatori festeggiano

di Tano Canino

Tutte paure e tutte menzogne. La Borsa di Milano chiude in rialzo. E perciò, altro che i risparmi degli italiani in fumo. In fumo vanno le bugie dei catastrofisti. E gli allarmi di una classe politica inetta e irresponsabile. Mentre in tasca agli speculatori e ai loro complici asserragliati nei Palazzi del potere vanno in premio un bel po’ di soldi. Piazza Affari rimbalza dopo una serie di sedute in forte ribasso. Cosicché il Ftse Mib segna +2,09% a 21.797 punti. Eccolo servito il gioco della borsa. Spiegato, meglio di ogni economista vero o presunto, dal dito medio di Cattelan che si staglia in quella piazza. Chi doveva fare affari li fa comunque, scommettendo prima sul crollo e poi sul recupero e viceversa. Nessun lavoro vero, nessun sudore, nessuna idea, nessuna invenzione. Solo l’occhio al computer e all’indice. Il capitalismo predatore vive di questo e solo di questo. E con le paure dello spred e dell’instabilità politica si ingrassa e prospera. Giù e su, in basso e verso l’alto. Come se fosse un film. E come se tutti quei film sugli speculatori, sulla finanza sanguisuga del lavoro vero, sul denaro che gira e che non dorme mai, non avessero insegnato nulla, fossero roba per tutte le tasche e per tutti i gusti. Menzogne e paure: sono questi i mari in cui vivono gli squali delle borse. Ingordi e bugiardi. Pronti a tutto per ottenere l’agognata plusvalenza, per assecondare l’indice del mercato azionario, per accaparrarsi l’utile. Alla faccia del popolo sovrano.