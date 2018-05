Paolo VI e Romero santi. E il miracolo sulla bimba non ancora nata che…

di Redazione

Paolo VI e Romero santi: il Pontefice, che lo ha deciso nel corso del Concistoro per le Cause dei Santi, annuncia la fine del procedimento e che il prossimo 14 ottobre in piazza San Pietro, in occasione del Sinodo dedicato ai giovani, Papa Montini e il monsignore salvadoregno saranno canonizzati. Insieme a loro, nella stessa cerimonia di canonizzazione in piazza san Pietro, saranno proclamati santi altri quattro beati.

Paolo VI e Romero santi a ottobre

Dunque, oltre a Papa Giovanni Battista Montini e a Romero, Bergoglio proclamerà santi lo stesso giorno don Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento; don Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco in provincia di Napoli; suor Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo; e suor Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

Quel miracolo sulla bimba ancora nel grembo materno

In particolare, ricorda il Vaticano, il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Paolo VI riguarda la guarigione inspiegabile dal punto di vista della scienza di una bambina ancora nel ventre materno, al quinto mese di gravidanza, che secondo i medici avrebbe avuto scarse o nulle possibilità di nascere per una grave complicanza della gestazione, pericolosa anche per la salute della madre. Si parla della guarigione di un feto in età prenatale da rottura prematura pre-termine delle membrane alla tredicesima settimana, complicata da anidramnios, condizione per cui non vi è liquido amniotico che circonda il feto. Insomma, una situazione decisamente non compatibile con la vita, che solo l’intervento di un miracolo avrebbe potuto sanare, salvando mamma e figlia.