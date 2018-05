Ora vogliono denunciare Giorgia Meloni per vilipendio al capo dello Stato

di Redazione

Tra le polemiche che in queste ore stanno infiammando il dibattito politico emerge la presa di posizione del verde Angelo Bonelli, che in una nota ha annunciato la richiesta ai giudici di valutare se esistano gli estremi del reato di vilipendio per gli accusatori di Mattarella: «Nelle prossime ore – si legge – chiederemo alla magistratura di verificare se Di Maio e la Meloni, avendo accusato Mattarella di alto tradimento, abbiano commesso il reato di vilipendio nei confronti del Capo dello Stato».

Giorgia Meloni non si scandalizza: «Non mi stupisce – spiega – che in un Paese dove non si fa nascere un governo perché non si condividono le sue idee ci sia anche chi evoca il carcere per chi la pensa diversamente. La verità è che l’Italia è a tratti una repubblica parlamentare e a tratti presidenziale. È parlamentare quando governa il Pd, mentre Mattarella è legittimato a scendere nell’agone politico quando invece si tratta di contrastare le idee di chi la pensa diversamente da lui».

Da ieri, com’è noto, la polizia postale ha avviato intanto un monitoraggio sul web con l’obiettivo di segnalare all’autorità giudiziaria tutti quei comportamenti e dichiarazioni contro il presidente della Repubblica in cui si configurino reati perseguibili d’ufficio.