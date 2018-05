Nuova perturbazione in arrivo oggi e domani. Ma migliora nel fine settimana

di Redazione

Si sta lentamente avvicinando una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali, mentre da domani ci sarà una intensificazione, con piogge più intense e temporali, anche forti. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, a partire dalle 12 di domani e fino alle 23.59, sempre di domani. Ad essere interessate, in particolare da domani, saranno tutte le province toscane. Nel dettaglio, oggi, una moderata instabilità porta la possibilità di brevi temporali pomeridiani sulle zone interne in genere isolati e in cessazione serale. Domani l’avvicinamento della perturbazione (che interesserà anche la giornata di martedì) porterà temporali, anche forti, possibili su tutta la regione anche se più probabili e frequenti sulle zone centrali dal pomeriggio, dove potranno insistere anche in serata. Oggi non sono previsti cumulati di pioggia significativi, mentre domani sono previsti sulle zone centrali, fino a localmente abbondanti con intensità orarie anche forti. Secondo Meteo.it “a fase instabile che stiamo vivendo prosegue anche all’inizio della settimana. In particolare tra lunedì e mercoledì sperimenteremo gli effetti di un sistema nuvoloso più organizzato (la perturbazione n.5 del mese) che è già in fase di avvicinamento alla Sardegna e che, progressivamente, interesserà tutte le nostre regioni con numerose piogge e temporali. Successivamente, la situazione tenderà a migliorare grazie anche alla probabile espansione di un’alta pressione di matrice nord-africana che favorirà un progressivo rialzo termico. Le temperature, soprattutto verso il fine settimana, raggiungeranno valori oltre la norma e dal sapore estivo con punte vicine o localmente superiori ai 30 gradi”.