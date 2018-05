Notte di paura per Ciriaco De Mita e la moglie: rapinati in casa da 4 uomini

di Redazione

Rapina nell’abitazione di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. Quattro rapinatori, entrati in casa con volto coperto da passamontagna, sono stati sorpresi dalla moglie di De Mita, Anna Maria Scarinzi, intorno alle 3.30 e si sono fatti aprire la cassaforte, dalla quale hanno portato via diversi oggetti di valore e d’oro, per un valore non ancora quantificato, ma comunque stimato in diverse migliaia di euro. Secondo gli investigatori, i ladri potrebbero essere dell’Europa dell’Est.

Né De Mita né la moglie sono stati aggrediti o hanno riportato ferite. I coniugi, sconvolti per l’accaduto, hanno allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Nusco, della compagnia di Montella e del reparto operativo del Comando provinciale di Avellino per l’ispezione dei luoghi e l’esecuzione di rilievi tecnici. Nell’area circostanze la casa di De Mita sono stati inoltre predisposti posti di blocco e i carabinieri hanno avviato le verifiche sugli impianti di videosorveglianza, nella speranza di trovarvi riprese utili alle indagini.