Nigeriano mette piede in Italia: eroina e cocaina in una calza di nailon

Aveva nascosto bene le sostanze stupefacenti. Un chilo di droga sistemati in 68 ovuli contenenti eroina e cocaina purissima, occultati in una calza di nailon. Il nigeriano non l’ha fatta franca, è stato beccato al terminal degli autobus a Torino grazie all’intervento della Guardia di Finanza. Tutto è avvenuto in una nota linea di autobus low cost provenienti dalla Francia: sono stati controllati tutti i passeggeri. L’attenzione delle unità cinofile delle Fiamme Gialle è ricaduta su un trentenne nigeriano che ha tentato di fuggire scendendo dal mezzo. È stato arrestato, accusato di traffico di sostanze stupefacenti e condotto al carcere Lorusso Cutugno di Torino. Non è stato un caso se la Guardia di Finanza abbia scelto di controllare a tappeto il Terminal, così come sta facendo per le stazioni ferroviarie e la metropolitana: i cittadini hanno infatti chiamato più volte per segnalare la presenza di persone sospette in zona.