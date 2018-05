Nigeriano irregolare semina terrore a Roma: due donne aggredite

di Adriana De Conto

Ancora una volta ci troviamo a commentare un’aggressione da parte di un migrante irregolare. Capita ovunque, capita a Roma dove due donne stavano tranquillamente passeggiando lungo via Galilei quando, giunte all’angolo con via Tasso, sono state improvvisamente aggredite, prima verbalmente e poi fisicamente, da un ragazzo nigeriano di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. Le donne hanno iniziato ad urlare, il che ha allertato i Carabinieri della vicina Stazione Roma piazza Dante che sono immediatamente corsi in loro aiuto: i militari hanno dovuto fronteggiare la resistenza opposta dal giovane esagitato che ha dato in escandescenze, tentando più volte di colpirli con calci e pugni. Alla fine, il 25enne è stato immobilizzato e arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale San Giovanni Addolorata che li hanno dimessi entrambi con 5 giorni di prognosi per alcune contusioni ed escoriazioni riportate nella colluttazione con il cittadino nigeriano. L’aggressore è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Giorgia Meloni: “Ecco la mia soluzione”

Duro il commento di Giorgia Meloni sul suo profilo Fb: “A Roma un nigeriano noto alle forze dell’ordine aggredisce due donne e i carabinieri intervenuti per fermarlo. La soluzione della sinistra: approvare una legge per addestrare le forze di polizia “all’uso delle risorse della non violenza”; più soldi per accogliere i clandestini”, è il commento della leader di Fratelli d’Italia che fa riferimento ad una folle iniziativa di Leu che tenderebbe a disarmare lo forze dell’ordine in nome della non violenza. Ecco, in casi come questi, che si moltiplicano, cosa dovrebbe rispondere una politica sensata? “La soluzione di Fratelli d’Italia è questa – scrive Giorgia Meloni- : rimpatrio immediato per chi entra illegalmente in Italia e per chi viene a casa nostra a delinquere; più soldi alle forze dell’ordine che ci difendono nonostante i deliri dei governi di sinistra”.