Nigeriane costrette a prostituirsi con la minaccia di maledizioni Voodoo

di Redazione

Sono arrivate in Italia con la promessa di un posto di lavoro, invece sono state rinchiuse in una casa e costrette a uscire soltanto per prostituirsi: le donne, nigeriane, erano terrorizzate e costrette a lavorare con la minaccia di malefici con riti voodoo, via Skype con il Paese di origine, fatti da uno sciamano. Il giro di prostituzione è stato scoperto dai carabinieri della compagnia Torino Oltre Dora. Nei giorni scorsi è stata notificata un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella provincia del capoluogo piemontese e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del Tribunale di Torino, nei confronti di quattro nigeriani, ma due componenti del gruppo sono ancora ricercati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di tre connazionali. Sono stati fermati la maman e uno dei suoi collaboratori rispettivamente di 31 e 22 anni. Le ragazze lavoravano in piazza Massaua e Lungo Stura Lazio e alla fine della giornata dovevano consegnare l’interno guadagno ai capi per ripagare il debito di 30.000 euro contratto per arrivare in Italia. L’attività investigativa ha svelato l’esistenza di un gruppo criminale ben organizzato in grado di reclutare giovani ragazze nella città di Benin City (Nigeria) e di organizzarne la trasferta a Torino con sosta nel porto di Tripoli (Libia) e nel Cie Napoli. L’inchiesta ha altresì individuato il ruolo decisivo svolto dalla maman che, dietro la minaccia di riti tribali, aveva il pieno controllo delle donne ricattandole di farle impazzire o di ucciderne i familiari nel caso in cui i proventi del meretricio fossero sotto le attese.