Nero Vaniglia – Roma

di Redazione

Nero Vaniglia

Circonvallazione Ostiense, 201 – 00154 Roma

Tel. 06/5780306

Sito Internet: no

Tipologia: pasticceria / caffetteria / gelateria

Prezzo: caffè 0,90€, cappuccino 1,10€, lieviti 1€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Posizionato su una via di grande scorrimento e avara di indirizzi interessanti questo bar pasticceria si fa notare sia per il gradevole ambiente retrò che per la golosa e variegata proposta che si ispira alla tradizione francese senza dimenticare quella italiana con torte golose e creative, pasticceria varia e, quando è periodo, alcuni dolci delle festività. La colazione è un momento ideale per provarlo potendo scegliere tra i vari e gustosi lieviti o tra la bella varietà di mignon e monoporzioni. Nel nostro caso abbiamo provato il classico croissant risultato di ottimo livello, fragrante e burroso purtroppo farcito con una crema pasticciera poco aromatica, meglio è andata con il pain au chocolat ricco di avvolgente cioccolato, altrettanto ben realizzato il bignè dall’impasto croccante e farcito di una gustosa crema al cioccolato. Molto curato il fronte del caffè che qui viene estratto con una bella macchina a leva e che quest’anno abbiamo trovato ben estratto, dall’aroma equilibrato e persistente; gustoso e ben schiumato il cappuccino. Sono presenti anche altre miscele di caffè, come il 100% arabica, con le quali viene usato anche il metodo V60.

AMBIENTE

Il locale è un piccolo bistrot in stile retrò, con pochi tavoli a cui accomodarsi posizionati davanti al bancone che mostra i vari prodotti; in fondo, il laboratorio a vista fa da contraltare alla bella e luminosa vetrata che si affaccia sulla strada.

SERVIZIO

Simpatico e preciso, ben organizzato anche a locale pieno.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –