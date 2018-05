Nadia Toffa, lo sfogo social: niente “Amici” sabato e «una serie di sfighe che»…

di Giulia Melodia

Non sono giorni facili, questi, per Nadia Toffa, la Iene che sta affrontando con il coraggio di una leonessa il male che l’ha colta di sorpresa mesi fa mentre era a Trieste per un servizio del programma di Italia 1 che l’ha resa famosa per la determinazione e la tenacia con cui realizza servizi e scoop. Eppure, anche lei, malgrado ostinazione e caparbietà, deve fare un passo indietro rispetto all’“uno-due” di “sfighe” che – ha ammesso lei stessa sui suoi profili social, in particolare sul suo account Instagram – la stanno mettendo all’angolo. Mai alle corde, certo.

Nadia Toffa, rimandato l’appuntamento con “Amici”

E così, sguardo corrucciato e sorriso beffardo, nella difficoltà di una quotidianità intestata a cure e malesseri, la Toffa nazionale ha voluto rassicurare i suoi fans che continuano a sostenerla con affetto e partecipazione a suon di post e di like e che si sono preoccupati alla notizia che la conduttrice di Italia 1 dovrà rimandare l’appuntamento con Amici, dove la De Filippi l’aveva invitata per domani, invito che invece dovrà essere procrastinato al prossimo 12 maggio. La sua presenza sul palco del talent più gettonato della tv è molto attesa, specie per il messaggio di grinte e determinazione che da lei potrà arrivare e indirizzato a tutti i ragazzi, talent o non talent…

«Concatenate una serie di sfighe che non avete idea»…

Dietro al rinvio, che la Toffa ha genericamente motivato con la concatenazione «di una serie di sfighe», in un primo momento si è pensato a circostanze dovute a questioni di lavoro, ma i più hanno addotto invece a motivi di salute: la giornalista, infatti, sta continuando a curarsi sottoponendosi a terapie che lei stessa ha definito, in un post di Twitter, «parecchio provanti».