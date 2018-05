Mughini show contro Di Maio: “Un bambinotto che dice che sta scrivendo la storia” (video)

di Redazione

Giampiero Mughini critica aspramente Luigi Di Maio: un “bambinotto” che dice che sta scrivendo la storia. Una cosa che potevano dire Churchill o De Gaulle. Inoltre secondo Mughini la quantità di voti presi dai Coinquestelle non indica una particolare veggenza del popolo, concetto che secondo il giornalista e scrittore non esiste perché semmai esistono le persone. L’intervento di Mughini a L’aria che tira condotto da Myrta Merlino su La7, ha suscitato l’indignazione di molti utenti social, dove Mughini peraltro non è presente.