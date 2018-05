Mostre: a Roma il progetto “Isola” di Loredana Salzano

di Redazione

Lunedi 21 maggio 2018 alle ore 18:30 a Roma presso Villa Pignatelli, in via Boncompagni 12, si inaugurala mostra dell’artista multidisciplinare Loredana Salzano dal titolo “ISOLA – Aeolian Islands” a cura di Sveva Manfredi Zavaglia, con il patrocinio del Comune di Lipari. Isola è un progetto dove l’artista, attraverso le sue opere, vuole esaltare la figura della donna e la sua interiorità in relazione con la dimensione “dell’Isola” come concetto e come natura ancora primordiale e dominante, da cui partire e a cui tornare per una rinascita energetica capace di rigenerare dal profondo l’intera umanità.

L’esposizione, all’interno dello spazio storico neorinascimentale nel centro di Romadi Villa Pignatelli, prevede un percorso emozionale con la rappresentazione di circa dieci opere prodotte con tecniche diverse, pitture e disegni che evocano un ponte ideale tra Roma e Lipari e omaggio alle due città tanto diverse ma complementari.

In queste opere dove è protagonista la donna nell’atto di scrutare sé stessa e l’ambiente che la circonda, il vulcano col grande valore simbolico che contiene e l’isolacome condizione umana e come osservatorio privilegiato da cui guardare e reinterpretare il mondo. La produzione dell’artista dà vita a sensazioni molto diverse e contrastanti che danno libertà alle emozioni più autentiche tramite l’uso di materiali e sfumature di colori densi e materici, come il blu intenso e sfaccettato del mare dove vive o il rosso esplosivo e magmatico affiancato alla figura del Vulcano; il tutto in una perfetta armonia di contrasti e forme.

La bellezza della natura delle Isole sarà fortemente evocata attraverso un percorso olfattivo di Eolieparfums Italia con cui l’artista ha collaborato, in questa occasione, presenta in sette diverse essenzee sette illustrazioniraccontate anche attraverso alcune poesie dedicate alle isole e ai venti. Un affascinante percorso, sensoriale e d’amore, che valicherà i sette vulcani, realizzati in piccole sculture in ceramica smaltata con un colore identificativo per ogni isola.

Durante la serata saranno degustati i sapori di questa splendida terra, la Sicilia, grazie alla partecipazione della storica casa vinicola Tasca d’Almertita, con la quale l’artista siciliana ha già collaborato. Questa mostra è un’anteprima di una prestigiosa mostra museale che verrà realizzata nel 2019 a Roma.Partner dell’iniziativa: Hetra, WonderHome, EolieParfums Italia, Vini Tasca D’Almerita e Federalberghi Isole Eolie