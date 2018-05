Monti senza ritegno dall’Annunziata: cosa ha avuto il coraggio di dire

di Federica Argento

Inascoltabile. Eppure pare che non possiamo liberarci tanto facilmente di Mario Monti. Dopo Di Maio, ospite di Lucia Annunziata su Rai Tre, è stato proprio il professore che, non contento di essere stato l’artefice di un governo lacrime e sangue di cui ancora non si rimarginano le ferite, si permette di dire cosa oggi lo preoccupa, continuando a dispensare consigli. A nome di chi parla? E’ irritante sentirlo pontificare sulle sorti del governo italiano, lui leader di un esecutivo mai votato, mai voluto: “Mi preoccupa l’immagine che Di Maio ci ha presentato: lui stesso e Salvini che si siedono a un tavolo, decidono chi sia un primo ministro accettabile a loro due e, non l’ha detto ma l’abbiamo capito noi, il Presidente della Repubblica dovrebbe attenersi a quella scelta. Questo non c’è nella Costituzione della Repubblica italiana”. Lo ha detto Mario Monti a ‘In mezz’ora in più’ su RaiTre. Se non lo avessimo ascoltato in diretta, non crederemmo a quanto detto.

Le “perle” di Monti

Monti che pontifica su cosa dovrebbe fare il Capo dello Stato in linea col dettato costituzionale? Monti ha la memoria corta. Quando Napolitano con l’ormai conclamato “golpe bianco” del 2011 chiamò lui, un “tecnico”, ponendo fine a un governo democraticamente eletto, si preoccupò se l’operazione fosse in sintonia con il dettato Costituzionale? Macché. Ancora: alla domanda sulle consultazioni di lunedì 7 maggio, e su che cosa, secondo il Monti , servirebbe all’Italia, Monti ha sparato: serve “un governo politico nella pienezza dei suoi poteri“. Ma va, proprio il contrario di quanto accadde con la sua famigerata chiamata a Palazzo Chigi. Insomma, l’esatto opposto di tutto ciò che il professore ha sempre rappresentato. Che coraggio!

Il totem della legge Fornero

Il Pd avrebbe dovuto consentire la nascita di un governo M5S?, gli chiede di seguito Lucia Annunziata. “La mia posizione espressa a diversi esponenti del Pd è stata: vi è andata molto male ma avete un’occasione d’oro fra le mani. Nel momento in cui M5S vi chiederà il sostegno, non dite di no: sedetevi a un tavolo ma ponente condizioni molto esigenti nell’interesse del Paese, sul rapporto con l’Ue e i conti pubblici. Oggi non avremmo l’onorevole Di Maio venire a parlare di abolizione della legge Fornero, come se fosse una cosa leggera dal punto di vista dell’equilibrio dell’Italia” ha risposto Mario Monti. Ecco, allora lo dica chiaramente: è la legge Fornero la chiave di tutto, il totem intoccabile sul cui altare sacrificare tutto. Quando ci libereremo di Mario Monti?