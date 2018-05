Modena, 11enne scomparso: trovata la sua bicicletta. Lo cercano anche con gli elicotteri

di Redazione

Sono ore di angoscia e di trepidazione. Ore di paura, di ipotesi terribili, ma anche di speranze, tutte concentrate nella possibilità che il piccolo di 11 anni, sparito da venerdì 25 maggio da casa sua a Mirandola (Modena), possa essersi allontanato volontariamente e poi perso. Ore di ricerche continue e di estenuante attesa, con i carabinieri pronti – dopo una iniziale richiesta avanzata da parte della famiglia del bimbo scomparso di non diffondere dettagli e peculiarità che potessero rendere il piccolo identificabile – a divulgare foto e nome del ragazzino che sembra essere svanito nel nulla, come ogni altro elemento utile ad aiutare il ritrovamento.

11enne scomparso: ritrovata la sua bicicletta

E allora, il piccolo si chiama Mohammad, è pakistano e «al momento dell’allontanamento vestiva pantaloni e camicia, entrambi di colore nero». E ancora, come riporta, tra gli altri, il sito del Tgcom24, «sulle spalle uno zainetto blu con la scritta OralB, AZ, Kukident». Intanto, mentre l’ansia cresce e l’impazienza aumenta, da fonti investigative si apprende e viene confermato il ritrovamento di una bicicletta vicino alla stazione del paese che i carabinieri avrebbero sequestrato. Il ounto chiave è che, secondo alcuni parenti di Mohammad, quella bici potrebbe essere proprio la sua; altre persone, però, sostengono sia solo molto somigliante: la pista prevalentemente seguita dagli inquirenti, del resto, va detto che è quella dell’allontanamento volontario del ragazzino. Per questo, oltre a diffondere nome e generalità del bambino, i carabinieri hanno anche divulgato il numero telefonico 059622760 del Comando Compagnia di Carpi per chi avesse segnalazioni di ogni tipo da fornire sulla misteriosa scomparsa.

La recita scolastica, poi più niente…

Intanto, mentre si seguono tutte le piste, la zia del bambino, che ieri sera avrebbe dovuto partecipare alla recita scolastica della classe del nipote, ha raccontato ai carabinieri di aver visto Mohammad per l’ultima volta l’altro pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola. Proprio gli zii venerdì sera, non vedendo rientrare il nipote che viveva con loro, avevano denunciato la sua scomparsa alla caserma dei carabinieri. E ora i militari seguono le possibili orme cercandolo anche con gli elicotteri, affinché il piccolo possa essere presto riportato a casa e riconsegnato all’affetto dei suoi familiari.