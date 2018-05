Milano, poche tensioni – e persone – al corteo degli antagonisti. 5 fermati

di Redazione

Si sta sciogliendo in via Imbonati, a Milano, il corteo degli anarchici e degli antagonisti contro le multinazionali. Alla manifestazione, convocata per protestare contro i gruppi petroliferi e le politiche dell’Italia in Africa e sull’immigrazione, hanno partecipato circa 300 persone. Imponente il dispositivo attuato dalle forze dell’ordine, che hanno monitorato e posto un cordone lungo tutto il corteo fin dalla partenza, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Nonostante i timori di scontri sul modello di quanto avvenuto il primo maggio 2015 a Milano, non si sono registrati tensioni o danneggiamenti. Solamente alcune vetrine di filiali di banca poste lungo il percorso sono state imbrattate con scritte. Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica. I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della questura di Milano durante un controllo in via Lario all’angolo con via Stelvio. A bordo dell’auto sono stati trovati 27 bastoni di legno, 10 bastoni di ferro ed un coltello. Tutti e cinque sono stati denunciati in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.