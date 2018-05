«Mi sono rotto il c… della Casellati»: vergogna sul palco del Concertone

di

La sinistra il nemico deve cercarselo a forza. Costi quel che costi. E da un po’ il nemico l’hanno trovato (non si sa perché) nella Casellati. In un cotesto di parolacce e dito medio alzato, il Concertone del Primo Maggio ha ripercorso la strada dell’insulto grazie allo Stato Sociale, la band bolognese tanto coccolata a Sanremo. «Mi sono rotto il cazzo della legge elettorale, di Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Giacinto della Cananea, di Luca Cordero di Montezemolo: prima dei vitalizi sarebbe giusto tagliare i vostri cognomi, mi sono rotto il cazzo che difendiamo i confini, odiamo i neri e amiamo i gattini, della spesa militare, che è sempre colpa degli immigrati, che mia mamma dopo trent’anni a Bologna è sempre “la marocchina”». Tre anni fa il gruppo bolognese era stato censurato proprio per questo brano nel concerto di piazza San Giovanni. Martedì invece in piazza san Giovanni In Laterano, a Roma, nella kermesse promossa da Cgil, Cisl e Uil, il brano ha avuto il via libera, proposto e rimaneggiato per l’occasione con il titolo Mi sono rotto il cazzo. Inopinatamente e stupidamente è stata messa in mezzo Elisabetta Casellati, la presidente del Senato, ancora una volta in modo del tutto idiota, per il cognome che porta, troppo lungo (ma che idiozia è?). Già, lo stesso delirio che poche settimane fa era comparso sull’Espresso: stesso bersaglio, stesso motivo, il cognome. La Casellati è anzitutto rea di usare il doppio cognome, assumendo anche quello del marito. E per il settimanale l’Espresso questo rappresenta un uso retrivo, «come nel Pleistocene». Il tutto senza che né allora, nè oggi, una femminista che è una si sia sentita in dovere di difendere una donna. Certo, Elisabetta Casellati non viene giudicata per il suo profilo personale e politico di assoluta serietà bensì solo come portatrice del doppio cognome con l’aggravante di essere una fedelissima di Berlusconi.