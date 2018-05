Meloni: «Mattarella dia l’incarico al centrodestra per andare in Parlamento»

di

Basta temporeggiamenti, il presidente Matterella dia l’incarico al centrodestra che ha vinto le elezioni per andare in Parlamento e verificare se esiste una maggioranza. Lo dice alla stampa Giorgia Meloni nel corso del flash mob in Campidoglio a difesa della festa della mamma e del papà promosso da Fratelli d’Italia dopo la proposta di un asilo comunale della Capitale di abolire la festa della mamma per non “discriminare” le coppie omosessuali.

Meloni: Mattarella dia l’incarico al centrodestra

«Chiamerò nelle prossime ore Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per proporre che il centrodestra lunedì nelle consultazioni con il presidente Mattarella chieda un incarico pieno per andare in Parlamento, verificare se ci sono i numeri su alcune proposte serie di cose da fare. E se non ci saranno quei numeri – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – vorrà dire che sarà comunque un governo di centrodestra ad accompagnare l’Italia a nuove elezioni e non il governo Gentiloni». Davanti alla sede del Campidoglio dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia hanno esposto un maxi striscione e manifestato contro la «follia »decisa da una scuola materna del quartiere Ardeatino della Capitale, che ha scatenato l’ira del centrodestra. In una mozione Fratelli d’Italia ha chiesto di non discriminare le mamme e i papà e il diritto dei bambini ad avere una famiglia naturale. «Caro Sindaco Raggi noi rispettiamo tutti, e ci mancherebbe, ma non si può discriminare al contrario rivoluzionando il diritto naturale e sacrificando tradizioni millenarie. Viva la festa della Mamma e viva la Festa del Papà!!!». La decisione della scuola materna, nel municipio X che torna al voto il prossimo 10 giugno dopo il commissariamento della giunta grillina, ha suscitato una vera e propria ondata di protesta. «Dopo la registrazione all’anagrafe di una bimba con due padri, ecco l’ultimo delirio del M5S: l’abolizione della festa della mamma e del papà in un asilo comunale di Roma perché feste ideologiche e divisive. Stop alla propaganda e alle strumentalizzazioni sulla pelle dei bambini: difendiamo i nostri figli», ha scritto su Facebook Giorgia Meloni.