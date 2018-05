Meloni: mai chieste poltrone ma aiuteremo la nascita del governo con l’astensione

di Redazione

“Non abbiamo mai chiesto poltrone per me o altri di Fratelli d’Italia” e rispetto al governo nascente, “e nella fiducia ci asterremo per aiutarlo a nascere. Non tanto per condivisione ma per necessità”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, incontrando i giornalisti a Montecitorio. “Non abbiamo chiesto di entrare nel governo – ha sottolineato ancora la Meloni – e abbiamo detto che più per patriottismo che per condivisione politica avremmo dato una mano al governo a nascere: l’Italia è sotto attacco, la situazione istituzionale e di rapporto con la finanza internazionale è molto delicata. Non ci possiamo permettere di tornare a votare a luglio. Siccome si è fatto un gran parlare, ho ritenuto di dover chiarire che non abbiamo chiesto posti di ministro né per Meloni né per altri esponenti di Fdi”. “Il fatto che non li abbiamo chiesti – ha inoltre sottolineato – non vuol dire che non possano averlo fatto altri: Salvini ha ritenuto di parlare di un eventuale ingresso di Fdi per rafforzare il campo del centrodestra nel futuro governo ma mi pare anche che abbia ricevuto un niet, un no da parte di M5S. Va bene. Non mi fa ben sperare per il futuro del governo”. Infine, poco dopo le 18, l’esponente della Lega Giancarlo Giorgetti, a quanto si apprende, ha incontrato alla Camera la leader di Fratelli d’Italia.