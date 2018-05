Meloni: in Italia non serve un governo di tregua, ma di battaglia (video)

di Redazione

“Questa mattina siamo andati dal presidente della Repubblica Mattarella a chiedere una cosa chiara: l’incarico a formare il governo per Matteo Salvini per il centrodestra. Grande difficoltà su questa ipotesi, se ne prendono in considerazione mille altre, compreso quella di fare il Governo del Presidente, della tregua, della responsabilità, della serietà, dell’inciucione, chiamatela come vi pare. Noi non crediamo che in Italia serva un governo di tregua, in Italia serve un governo di battaglia”. Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato su Facebook. “Un governo – aggiunge – che faccia le cose, che risponda ai problemi degli italiani. E io non capisco perché debba essere così difficile in Italia dare un incarico a formare il governo a chi è arrivato primo alle elezioni. Ma non hanno la maggioranza: qualunque altra ipotesi ha una maggioranza inferiore alla nostra. Oggi quelli che sono più vicini a trovare una maggioranza siamo noi di centrodestra”. “La maggioranza come si trova? Parliamo – prosegue – con il Movimento 5 Stelle, vediamo se riusciamo a far ragionare questi del M5S. Se non riuscissimo a far ragionare questi del M5S andiamo in aula, se non abbiamo la maggioranza comunque sarà un governo di centrodestra, cioè di quelli che sono arrivati primi alle elezioni, a portare l’Italia a nuove elezioni”. “Non mi si dica invece – continua – che siccome il centrodestra non ha una maggioranza serve fare un governo dei professori, degli illuminati, di quelli che ci spiegano come vanno le cose per fare la legge elettorale. I governi non si fanno per fare la legge elettorale”. “Se si vuole affrontare il problema della legge elettorale – argomenta – si va in Commissione Speciale e si approva il premio di maggioranza in tre ore e si dice agli italiani: scusateci della legge elettorale schifosa che abbiamo votato l’ultima volta, vi chiediamo di tornare a votare e vi promettiamo che stavolta quando votate il giorno dopo avete un governo scelto da voi. Questa è la posizione di Fratelli d’Italia questo è quello che io mi aspetto dal Presidente della Repubblica e francamente non capirei scelte diverse da questa”.