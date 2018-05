Meloni: il Capo dello Stato lo scelgano gli italiani, subito la raccolta di firme (video)

di Redazione

Durante un comizio a Imperia, città dove si voterà per le comunali il prossimo 10 giugno, Giorgia Meloni ha affermato che “il centrodestra è ormai un sentimento maggioritario nel popolo italiano”. Ha quindi annunciato che Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta di firme per introdurre in Italia il presidenzialismo “perché se il capo dello Stato deve scegliere i ministri allora lo devono votare gli italiani”. La battaglia per l’elezione diretta del presidente della Repubblica, ha chiarito, è una battaglia decennale della destra italiana. La raccolta firme partirà sabato e domenica su tutto il territorio nazionale e si potrà firmare anche sul sito www.fratelli-italia.it