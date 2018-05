di Redazione

Messaggio sui social della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a proposito del manifesto antiabortista che le femministe vorrebbero far rimuovere: “Care femministe, fatevene una ragione: la censura non esiste”. Meloni ricorda inoltre il silenzio delle paladine delle donne sul caso di Sana, uccisa in Pakistan dai familiari e sull’atroce delitto di Pamela Mastropietro.