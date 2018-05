Meloni avverte Salvini: “L’avventura con M5S può finire male” (video)

di Redazione

Prima le elezioni politiche, poi Molise, Friuli Venezia Giulia e Udine. Per Giorgia Meloni «c’è un centrodestra che vince e c’è un centrodestra al quale purtroppo c’è una certa reticenza del Presidente della Repubblica a dare l’incarico per formare il nuovo governo». «Me ne dispiace – prosegue la leader Fdi, nel corso di un comizio a Brescia diffuso via Facebook – non ho condiviso la scelta di Mattarella di non provare a dare l’incarico al centrodestra per verificare se avesse i numeri per governare, avendo vinto le elezioni». «Non mi appassionano -ha precisato la Meloni – tentativi diversi. Facciamo un forte appello a Salvini: pensaci bene se non sia il caso di tornare a chiedere l’incarico al centrodestra invece di lanciarsi in avventure che potrebbero anche non andare a finire benissimo. Noi siamo una coalizione che governa insieme regioni e comuni, che ha dimostrato di fare bene e di condividere dei valori. Pensiamoci bene, perché dalle scelte che si fanno nelle prossime ore dipendono i prossimi anni di storia italiana».